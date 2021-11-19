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В Минобороны Украины считают, что РФ хочет дестабилизировать обстановку через «недовольных»

Михаил Алимов

Политика
В Минобороны Украины считают, что РФ хочет дестабилизировать обстановку через «недовольных»
Фото: UPI

Россия намерена дестабилизировать ситуацию на Украине с помощью противников вакцинации и прочих «недовольных». Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и снаружи. Задумка Москвы очень простая: дестабилизация ситуации изнутри с использованием большого количества нарративов — от антивакцинаторов и заканчивая недовольными по разным причинам, — рассказал он в эфире телеканала «1+1».

По его словам, на фоне миграционного, энергетического и экономического кризисов российские войска проводят маневры у границ Украины, скапливаются там. Пик накопления произойдет в конце января следующего года, передает РИА Новости.

2 ноября СМИ сообщили, что воинские подразделения России, включая 1-ю гвардейскую танковую армию, в конце сентября якобы начали движение из пунктов своей постоянной дислокации. При этом заявлено, что страна стягивает свои войска к границе Украины, хотя Смоленская область с ней не граничит.

10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены необычной активностью России у границы Украины. Однако в стране нет ясности о намерениях Москвы. Он отметил, что США известны методики России. Поэтому все обеспокоены тем, что она может совершить ошибку.

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