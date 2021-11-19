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Косачев назвал провокацией резолюцию США о непризнании Путина президентом РФ

Михаил Алимов

Политика
Косачев назвал провокацией резолюцию США о непризнании Путина президентом РФ
Фото: Пресс-служба Совфеда

Проект резолюции о непризнании президентских выборов в РФ в 2024 году, если на них решит баллотироваться действующий глава государства Владимир Путин, есть вмешательство во внутренние дела России в чистом виде и открытая провокация. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

— Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А еще — провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений, — написал он в своем Facebook.

До этого первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что принятие Конгрессом США резолюции о непризнании российских выборов, если на них пойдет действующий президент РФ Владимир Путин, приведет к разрыву отношений между Россией и Соединенными Штатами. По его словам, этот документ циничен и лишен здравого смысла.

Конгрессмены Джо Уилсон и Стив Коэн внесли на рассмотрение резолюцию о непризнании российских выборов США, если президент Путин начнет баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае ее принятия документ будет носить рекомендательный характер.

В интервью одному из американских телеканалов президент России Владимир Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Он отметил, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на тему выборов и возможных преемников дестабилизируют ситуацию в стране.

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