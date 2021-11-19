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Автоэксперт рассказал, как определить реальный пробег подержанной машины

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт рассказал, как определить реальный пробег подержанной машины
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Автоэксперт Максим Кадаков дал совет, как установить реальный пробег подержанного автомобиля.

Он отметил, что в настоящее время от 50 до 70 процентов автомобилей на вторичном рынке продают со скрученным пробегом. Поэтому не стоит доверять цифрам, которые указывает продавец в объявлении. Особенно это касается внедорожников, коммерческих или полукоммерческих машин, так как подобный транспорт приобретается для частых поездок.

— Если вы покупаете автомобиль 2010 года, а там значится пробег 100 тысяч километров, можно смело умножать эту цифру на два. Когда вы готовы купить авто с пробегом 200 тысяч, можно искать объявление, где заявлено 100 тысяч. К сожалению, это правда жизни, — пояснил Кадаков в комментарии Nation News.

Эксперт советует оценивать реальное состояние машины и оценивать детали: потертость руля, сидений, подлокотников, передней панели. Если сиденье пошло трещинами, а указан пробег всего в 100 тысяч километров, должны возникнуть вопросы.

До этого автоэксперт Баканов объяснил, машину с каким пробегом опасно покупать.

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