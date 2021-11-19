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Около килограмма наркотиков изъяли у двух девушек в Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия
Около килограмма наркотиков изъяли у двух девушек в Балашихе
Фото: МВД
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Кучино, улица Рябушинского Карта всех событий

В подмосковной Балашихе полицейские изъяли около килограмма наркотиков у двух молодых девушек. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, полицейский патруль обратил внимание на периодически останавливающийся рядом с лесом автомобиль. Вскоре сотрудники полиции остановили его, за рулем машины сидела 24-летняя девушка.

При проверке документов она вела себя подозрительно, и полицейские решили провести досмотр. В машине нашли два пакета с порошкообразным веществом.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Последующая экспертиза показала, что это метилэфедрон весом около 500 граммов.

Позже силовики вышли на след знакомой этой девушки. У второй девушки нашли еще порядка 500 граммов наркотика мефедрона.

— Установлено, что одна из задержанных сделала закладку в районе одного из домов на улице Рябушинского. В результате выезда на указанное место сотрудниками полиции обнаружен мусорный пакет с порошкообразным веществом, которое направлено на исследование, — заключила Петрова.

В настоящее время обе девушки находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о наркотиках.

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.

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