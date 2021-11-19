Мужчина чуть не зарезал трех своих собутыльников во время пьяной ссоры в Москве

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Россия, Москва, Неглинная улица Карта всех событий

Правоохранители задержали в Ставропольском крае мужчину, который чуть не зарезал троих собутыльников во время пьяной ссоры. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, конфликт между злоумышленником и тремя его знакомыми произошел ночью 13 ноября в «увеселительном заведении» на Неглинной улице. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль, схватился за нож и ударил им своих оппонентов, после чего поспешил скрыться. Потерпевших доставили в больницу.

Спустя некоторое время нападавшего нашли на Ставрополье.

— В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска 36-летний подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан на территории Ставропольского края, — заключила Иванова.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Покушений на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».

До этого сообщалось, что в центре Москвы пьяный мужчина с ножом напугал подростков на детской площадке. Тот случай произошел на Нижегородской улице. Тогда злоумышленник также был в состоянии алкогольного опьянения.