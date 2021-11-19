Совфед одобрил закон, позволяющий ушедшим в отставку офицерам ВМФ носить кортики

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, который позволяет ушедшим в отставку офицерам Военно-морского флота (ВМФ) РФ носить кортики как часть парадной формы. При этом не нужно оформлять специального разрешения.

— Полученные гражданами РФ, уволенными и увольняемыми из государственных военизированных организаций с правом ношения военной формы одежды, кортики не будут подлежать регистрации в Росгвардии или ее территориальном органе, на них не потребуется получение соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия, — передает текст пояснительной записки к закону ТАСС.

По действующему закону «Об оружии», ушедшие в отставку военнослужащие обязаны в течение двух недель зарегистрировать кортик после его получения. Отмечается, что, с учетом предназначения этого оружия как части церемониальной одежды, целесообразно не регистрировать его в Росгвардии.

В октябре сообщалось, что в США обеспокоены модернизацией военно-морского флота (ВМФ) РФ. Данные Разведывательного управления США говорят, что Россия проводит модернизацию своего флота — увеличивает количество кораблей и их оружейную мощь. ВМФ России состоит из эсминцев, корветов и фрегатов, которые дополняют 70 подводных лодок, а также множество корветов, тральщиков и катеров.