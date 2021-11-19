Московские медики вылечили от коронавируса 6562 пациентов за сутки

Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6562 пациентов за последние 24 часа. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью поправились 1 716 433 человека.

За последние сутки в столице выявили 3371 случай заболевания. Госпитализированы были 924 москвича, еще 95 пациентов скончались. По состоянию на 19 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 686 человек, подытожили в оперштабе.

В настоящее время столица занимает первую строчку в России среди регионов с самым быстрым снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова. Заммэра добавила, что экспресс-тестирование на COVID-19 в Москве уже прошли 200 тысяч горожан.

Накануне Ракова сообщила, что несколько корпусов столичных больниц, в которых лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, могут вернуться в обычный режим работы на следующей неделе. Это будет возможно, если темпы роста числа заболевших в городе продолжат падать.