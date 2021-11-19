В Госдуме заявили о шантаже со стороны НАТО из-за ядерного оружия

Фото: Пресс-служба Госдумы

Идея генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении ядерного оружия на востоке Европы является шантажом. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет в пятницу, 19 ноября.

— Это обычный шантаж, а сам генсек НАТО все больше становится похож на фанатика-террориста, который захватил торговый центр и перемещает какое-то грозное оружие из павильона в павильон, всех запугивая, — рассказал парламентарий.

Ядерное оружие — это не игрушка, подчеркнул он. Руководство НАТО не осознает, что творит, подталкивая мир к новой войне, приводит слова Шеремета РИА Новости.

19 ноября Столтенберг рассказал, что НАТО может разместить ядерное оружие в других странах Европы при отказе Германии.

В тот же день заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что заявление Столтенберга означает исчезновение акта Россия — НАТО. Альянс, в частности, был обязан не развертывать ядерное оружие на территории новых членов, напомнил он. Кроме того, НАТО не должно было размещать там существенные боевые силы, заключил дипломат.