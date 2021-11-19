МИД России оценил идею НАТО о ядерном оружии на востоке Европы

Фото: МИД РФ

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности размещения ядерного оружия восточнее Германии означает исчезновение акта Россия — НАТО. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко в пятницу, 19 ноября.

— Если он так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, основополагающий акт Россия — НАТО больше не существует. Ибо в этом документе закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства альянса, в том числе в ядерной сфере, — рассказал дипломат.

Альянс, в частности, был обязан не развертывать ядерное оружие на территории новых членов, напомнил он. Кроме того, НАТО не должно было размещать там существенные боевые силы, приводит слова Грушко РИА Новости.

19 ноября Столтенберг рассказал, что НАТО может разместить ядерное оружие в других странах Европы при отказе Германии.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.