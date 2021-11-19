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Диетолог перечислила полезные свойства граната

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог перечислила полезные свойства граната
Фото: pixabay.com

Гранат может быть источником ценных биоактивных веществ в рационе, но при его употреблении важно соблюдать осторожность. Об этом рассказала диетолог Наталья Конева.

Она отметила, что этот фрукт обладает высоким антиоксидантным и противовоспалительным потенциалом. Вещества, содержащиеся в гранате, помогают укрепить иммунитет. Фрукт полезен людям с повышенным артериальным давлением и риском сердечно-сосудистых болезней.

— Согласно исследованиям, гранат и натуральный гранатовый сок снижают артериальное давление и уровень холестерина, что улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, — рассказала она в комментарии ОСН.

Также фрукт стоит включить в рацион людям с нарушением обмена веществ, если имеются такие заболевания, как атеросклероз, неалкогольная жировая болезнь печени (гепатоз) и сахарный диабет второго типа.

Диетолог добавила, что, несмотря на пользу, необходимо соблюдать меру при употреблении граната. Он содержит фруктозу, а организм не способен усвоить более 25 граммов этого вещества в день. Если гранат — единственный фрукт в течение дня, то можно съесть один плод.

До этого диетолог Соломатина перечислила полезные свойства имбиря.

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