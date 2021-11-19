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Появились фото из горящей квартиры Марины Хлебниковой

Анастасия Колоскова

Происшествия
Появились фото из горящей квартиры Марины Хлебниковой
Фото: Telegram-канал 112
Россия, Москва, Ратная улица, 14 Карта всех событий

В Сети появились фотографии квартиры известной российской певицы Марины Хлебниковой после пожара, в результате которого артистка получила тяжелые ожоги.

Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»
Фото: Telegram-канал «112»
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Фото: Telegram-канал «112»

До этого заместитель начальника службы — начальник дежурной смены службы пожаротушения ФПС ПСО ФПС Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России по Москве, майор внутренней службы Руслан Сусметов рассказал «Вечерней Москве» подробности спасения Хлебниковой.

Пожар на Ратной улице

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова в четверг, 18 ноября, была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Когда спасатели выносили певицу из горящей квартиры, она находилась без сознания.

По данным источника «Вечерней Москвы», пожар произошел по адресу улица Ратная, дом 14. Площадь возгорания составила десять квадратных метров. Отмечается, что в 22:51 пожар был ликвидирован.

Дочь артистки рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно из-за этого в квартире и началось возгорание.

Позже стало известно, что Марина Хлебникова приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. У нее диагностированы ожоги 20–29 процентов тела. Сильно обгорели лицо, грудь, живот и кисти рук, сгорели волосы на голове.

Марина Хлебникова — известная российская певица и ведущая, заслуженная артистка Российской Федерации. Наиболее известна песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».

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