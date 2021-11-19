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Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и встречу президентов

Иван Юминов

Политика
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и встречу президентов
Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и предстоящие контакты на высшем уровне. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России в пятницу, 19 ноября.

— Предметно обсуждено положение в регионе с упором на ситуацию на Украине. С российской стороны подчеркнуто, что курс Киева на эскалацию напряженности на юго-востоке страны, поощряемый западными партнерами, угрожает опасной дестабилизацией обстановки, — говорится в сообщении.

Дипломаты также затронули ситуацию в Закавказье и на Балканах. Лавров и Чавушоглу рассмотрели вопросы двусторонних отношений и график предстоящих контактов на высшем уровне, отмечается на сайте МИД.

19 ноября сообщалось, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина и его узбекского коллеги Шавката Мирзиеева подписаны 18 документов. Главы государств с «огромным удовольствием» констатировали высокий уровень двусторонних отношений.

Особое внимание при этом было уделено расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Объем взаимной торговли в 2020 году превысил 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2021 года, как уточняется, показатель способен приблизиться к семи миллиардам долларов.

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