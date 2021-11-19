Суд арестовал министра культуры Крыма Новосельскую

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу до 17 января 2022 года министра культуры Крыма Веру Новосельскую, задержанную по обвинению в получении крупной взятки. Об этом в пятницу, 19 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», меру пресечения в виде ареста, — сообщили в суде.

До этого сообщалось, что уголовное дело в отношении Новосельской может быть связано с контрактом, который был заключен в 2017 году на проведение работ по строительству центра детского искусства.

— Предварительно установлено, что злоумышленница (Новосельская — прим. «ВМ») потребовала у подрядчика незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство при приемке выполненных работ и их своевременной оплате. В 2018 году представитель строительной фирмы через посредника передал ей 25 миллионов рублей, — рассказали в пресс-центре МВД.

Дело министра культуры Республики Крым Веры Новосельской

Сотрудниками МВД России и ФСБ России по месту жительства и работы задержанной были проведены обыски. В ходе обысков силовики изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В свою очередь СК попросил суд арестовать Новосельскую.

18 ноября глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в отношении Новосельской проводят следственные действия. По его словам, инициированные силовиками мероприятия являются «частью системной работы», которую проводят для контроля чиновников всех уровней власти. Он также выразил уверенность в том, что правоохранители «во всем разберутся» и будут действовать в соответствии с законом.

На официальном сайте министерства культуры Крыма указано, что Новосельской 45 лет. Она является кандидатом педагогических наук. Пост министра культуры республики она занимает с 2014 года.