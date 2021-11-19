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Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе

Иван Юминов

Технологии
Пользователи Facebook и Instagram пожаловались на сбои в работе
Фото: Unsplash

Пользователи Instagram, WhatsApp и Facebook из разных стран пожаловались на сбои в работе сервисов.

Первые сообщения о технических проблемах появились после 19:50 по московскому времени. На трудности с доступом указывают пользователи из США, Нидерландов, Великобритании, Франции и России.

Ошибки в работе приложения наблюдаются в работе Instagram, а в WhatsApp имеются трудности с отправкой сообщений. При этом в Facebook есть помехи в работе сайта и приложения, отмечает Downdetector.

18 ноября предприниматель Павел Дуров рассказал, что мессенджер Telegram намерен делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов. Реклама в настоящее время находится в тестовом режиме и доступна не всем, уточнил он.

После ее запуска и покрытия основных расходов компания намерена делиться доходами, потому что это справедливо, подчеркнул бизнесмен. Некоторые администраторы каналов, по его словам, уже размещали рекламу в виде обычных сообщений. Новый формат позволит удобно продвигать каналы и ботов, заключил Дуров.

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