Столичных автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичная Госавтоинспекция предупредила москвичей об ухудшении погодных условий в субботу, 20 ноября, и призвала участников дорожного движения к осторожности.

В Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильные порывы ветра.

В ведомстве попросили автомобилистов воздержаться от поездок на личном авто. Для тех, кому выехать на дорогу все же пришлось, инспекторы подготовили несколько правил, которых следует придерживаться во время непогоды.

— Увеличивайте дистанцию до впереди идущего транспорта; снижайте скорость; заранее выбирайте нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах, — говорится в сообщении официального Telegram-канала Госавтоинспекции Москвы.

Пешеходам также не следует торопиться. В ведомстве напомнили, что переходить дорогу нужно только на разрешающий сигнал светофора. Если переход нерегулируемый, то пересекать проезжую часть можно только убедившись в безопасности, посмотрев по сторонам.

На фоне неблагоприятных погодных условий контролировать состояние улично-дорожной сети будут сотрудники Госавтоинспекции, которые при необходимости окажут всестороннюю помощь участникам движения.

Инспекторы также будут помогать дорожно-эксплуатационным службам и сопровождать снегоуборочную технику.

— Ведется постоянный мониторинг за состоянием проезжих частей города, под особым вниманием МКАД, а также места подъемов — мосты, путепроводы, — отметили в ведомстве.

До этого сообщалось, что в ночь на 20 ноября в столице выпадет мокрый снег. Осадки будут вызваны прохождением активного скандинавского циклона.

Снег выпадет в 02:00 и будет идти до 16:00.

Местами может образоваться гололед, возможно налипание мокрого снега.

Утром 20 ноября прогнозируется усиление порывов ветра. Они будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.