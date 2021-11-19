Сергей Собянин рассказал о темпах вакцинации в столице

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У жителей столицы не ослабевает интерес к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Интерес к ней не ослабевает. Достаточно много граждан записывается, за неделю порядка 150 тысяч — это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч людей, но помимо вакцинации с первого раза, необходимо заниматься и ревакцинацией, — заявил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр отметил, что сам поставил повторную вакцину в июне этого года. Он рассказал, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт» и процедура прошла хорошо.

До этого Сергей Собянин рассказал, что нерабочие дни оказали очень хороший эффект на ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве. По его словам, заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась вдвое на фоне длинных выходных.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова отмечала, что самый популярный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве располагается в ГУМе. По ее словам, в сутки в универмаге прививаются от COVID-19 около тысячи москвичей.