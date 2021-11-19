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Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Анастасия Колоскова

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Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Городские службы приступили к работе в режиме повышенной готовности на фоне предупреждений об ухудшении погодных условий. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что круглосуточное дежурство ведут аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства столицы.

Городские власти приняли меры, чтобы защитить от порывов ветра жилые и нежилые здания, а также объекты транспорта и торговли.

Электросетевые организации города должны подготовить дополнительные источники питания на случаи аварий.

— Совместно с Департаментом транспорта, ГКУ «ЦОДД» и Госавтоинспекцией Москвы ведем непрерывный мониторинг улично-дорожной сети. Под особым контролем — состояние опасных для движения транспорта участков дорог, — говорится в сообщении Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

При необходимости коммунальщики будут проводить противогололедную обработку.

До этого столичная Госавтоинспекция предупредила москвичей об ухудшении погодных условий в субботу, 20 ноября, и призвала участников дорожного движения к осторожности.

Синоптики сообщили, что в ночь на 20 ноября в столице выпадет мокрый снег. Осадки будут вызваны прохождением активного скандинавского циклона.

Снег начнется в 02:00 и будет идти до 16:00.

Местами может образоваться гололед, возможно налипание мокрого снега.

Утром 20 ноября прогнозируется усиление порывов ветра. Они будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

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