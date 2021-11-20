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«Нахожусь в великолепной форме»: Байден поделился подробностями медосмотра

Виктория Храменкова

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«Нахожусь в великолепной форме»: Байден поделился подробностями медосмотра
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден рассказал о плановом медосмотре. Он показал, что президент находится в «великолепной форме». Кроме этого американский лидер заявил, что чувствует себя отлично.

Все детали проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, потребовавшую временной передачи полномочий главы государства, будут вскоре опубликованные, обещает Белый дом.

— Хорошо! Мы опубликуем все детали. Я чувствую себя отлично. Ничего не изменилось. Мы в отличной форме, — цитирует Байдена пресс-пул Белого дома.

В пятницу, 19 ноября президент США Джо Байден передал полномочия вице-президенту Камале Харрис на время анестезии для колоноскопии. В соответствии с процедурой, прописанной в Конституции страны, глава государства передаст власть Харрис на короткий промежуток времени, добавила она. Белый дом опубликует отчет о состоянии Байдена по итогам обследования во второй половине дня.

18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что контакты между Владимиром Путиным и Байденом возможны до Нового года. Дата разговора будет зависеть от графиков глав государств и формата, уточнил он.

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