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Бесплатный проезд для детей до 16 лет может появиться в России

Виктория Храменкова

Общество
Бесплатный проезд для детей до 16 лет может появиться в России
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Для детей в возрасте от семи до 16 лет хотят сделать бесплатный проезд на общественном транспорте. Разработку данного законопроекта инициирует комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

В мае 2021 года в Госдуму был внесен законопроект о введении единого бесплатного проездного документа для детей от семи до 16 лет.

— Законопроект в существующей редакции, предложенный экс-депутатом Госдумы Максимом Зайцевым, получил отрицательное заключение кабмина, — отметила глава комитета Нина Останина в беседе с РИА Новости.

Она объяснила, что комитет не хочет терять этот закон, поэтому в бюджет 2023 года будут внесены поправки. В частности, регионы будут запрошены о расходах.

— И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами, — подчеркнула депутат.

Останина выразила надежду, что губернаторы регионов положительно отнесутся к данной инициативе.

Согласно действующему законодательству, бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении предоставляется только детям до семи лет. Вместе с тем не допускается высаживать лиц младше 16 лет без сопровождения взрослых, даже если они не оплатили проезд.

С 15 октября на станциях столичной подземки стала доступна оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Эта система не остается только одним вариантом оплаты проезда. Другие виды оплаты также можно использовать.

Для того чтобы начать пользоваться системой Face Pay для оплаты проезда в столичном метрополитене, потребуется всего четыре шага.

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