Стала известна особенность иммунитета медиков при контакте с COVID-19

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Медики, которые работают в больницах, обладают особым иммунитетом к коронавирусной инфекции. Данную особенность выявили британские ученые.

В ходе исследования были проведены наблюдения над 58 сотрудниками одной из клиник Великобритании. Наблюдались обнаружение скрытой инфекции и уровень антител. В течение четырех месяцев у них не было выявлено ни одного положительного результата ПЦР, ни каких-либо признаков антител или симптомов инфекции, даже если коллеги на рабочем месте были инфицированы.

По мнению авторов научной работы, у обследуемых медиков по каким-то причинам прекращался инфекционный процесс. Вероятно, несмотря на то, что вирус попал в организм, иммунитет врачей так быстро его победил, что вирус не смог даже закрепиться, следует из материала, опубликованного в научном журнале Nature.

Также ученые отмечают, что нет окончательных доказательств того, что обследованные люди действительно контактировали с Sars-CoV-2. Также непонятно, будет ли такой усиленный иммунитет эффективен против новых штаммов.

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19 ноября биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей заявил, что первым заболевшим COVID-19 человеком в мире была женщина, торговавшая морепродуктами на рынке в Ухане. Она, по его словам, заразилась 11 декабря 2019 года. С аналогичными симптомами в местные больницы в ближайшие после этого дни попали и другие посетители рынка.