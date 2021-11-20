Системы ПРО С-550 смогут поражать американские беспилотники

Фото: NASA / Marshall Space Flight Center / wikipedia.org

Мобильная система противоракетной обороны ближнего перехвата С-550 сможет сбивать американские беспилотники Х-37, которые могут нести ядерные заряды. Об этом сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

— Мобильная система ПРО С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет, — отметил один из источников.

Второй уточнил, что для перехвата целей в состав российской системы будет входить противорадиолокационная ракета большой дальности действия. Она сможет находить боевые блоки с огромного расстояния.

Собеседники подытожили, что С-550 представляет собой модификацию системы С-500, однако с большими мощностями и возможностями, передает РИА Новости.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России создают новую зенитную ракетную систему С-550.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин сделал в ходе недавнего совещания акцент на необходимости развития российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также на важности поставок в ВС систем С-350, С-500, С-550.

В августе этого года в России начали разрабатывать новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.