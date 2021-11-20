Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Системы ПРО С-550 смогут поражать американские беспилотники

Полина Долганова

Общество
Системы ПРО С-550 смогут поражать американские беспилотники
Фото: NASA / Marshall Space Flight Center / wikipedia.org

Мобильная система противоракетной обороны ближнего перехвата С-550 сможет сбивать американские беспилотники Х-37, которые могут нести ядерные заряды. Об этом сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

— Мобильная система ПРО С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь — на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет, — отметил один из источников.

Второй уточнил, что для перехвата целей в состав российской системы будет входить противорадиолокационная ракета большой дальности действия. Она сможет находить боевые блоки с огромного расстояния.

Собеседники подытожили, что С-550 представляет собой модификацию системы С-500, однако с большими мощностями и возможностями, передает РИА Новости.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России создают новую зенитную ракетную систему С-550.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин сделал в ходе недавнего совещания акцент на необходимости развития российских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также на важности поставок в ВС систем С-350, С-500, С-550.

В августе этого года в России начали разрабатывать новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95. Об этом рассказал начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

Читайте также:
Ракеты Беспилотники Армия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте