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Посольство РФ в США отреагировало на слова Псаки о ситуации в Донбассе

Полина Долганова

Политика
Посольство РФ в США отреагировало на слова Псаки о ситуации в Донбассе
Фото: whitehouse

Посольство России в Соединенных Штатах ответило на слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о попытках мирно разрешить конфликт в Донбассе. Свое мнение дипломаты выразили в субботу, 20 ноября, на странице дипломатического ведомства в Facebook.

— Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений. Договоренности были одобрены резолюцией СБ ООН 2202 и имеют юридически обязывающий характер, — говорится в сообщении посольства.

Представители дипведомства надеются, что власти США повлияют на стратегического партнера, а он, в свою очередь, выполнит свои обязательства по координации с Донецком и Луганском.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона приветствует заявление президента России Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путем.

15 ноября Путин подписал указ, который предполагает оказание гуманитарной поддержки населению отдельных районов ДНР и ЛНР. Глава государства также поручил правительству России обеспечить допуск на равных условиях с товарами российского происхождения продукции из ЛНР и ДНР.

Это, как следует из документа, необходимо в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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