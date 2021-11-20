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Более 75 миллионов раз за год пассажиры выбирали межрегиональные маршруты Мострансавто

Полина Долганова

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Более 75 миллионов раз за год пассажиры выбирали межрегиональные маршруты Мострансавто
Фото: mostransavto.ru

Пассажиры Мострансавто проехали по межрегиональным маршрутам свыше 75 миллионов раз за текущий год. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-центре перевозчика.

Отмечается, что автотранспортное предприятие обслуживает более 160 маршрутов, которые идут в столицу, а также проходят по Московской области и рядом расположенным регионам — Владимирской, Рязанской, Тверской и Ярославской областям.

В пресс-службе уточнили, что наибольшее количество поездок было совершено по социальным картам жителя Подмосковья и Москвы. Таких поездок за год было 28,7 миллиона.

Чаще всего — более 27 миллионов раз — пассажиры оплачивали проезд банковской картой и с помощью устройств с NFC-чипом, передает агентство городских новостей «Москва».

Всего с начала 2021 года пассажиры Мострансавто совершили более 333 миллионов поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В среднем в будний день октября в автобусах предприятия регистрировалось более 1,4 миллиона поездок. Самым популярным направлением стал маршрут № 22 «Станция Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)». На нем было совершено порядка 3,6 миллиона операций.

В понедельник, 18 октября, «ВМ» писала, что пассажиры Мострансавто приобрели у водителей и кассиров почти 90 тысяч средств индивидуальной защиты. В общественном транспорте региона ношение масок является обязательным.

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