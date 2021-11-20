В Польше рассказали о нереальности российского истребителя Checkmate

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Основной изъян российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate и Су-75, заключается в том, что истребителя не существует в реальной жизни, он представлен только в качестве демонстрационной модели. Об этом пишет польское издание Defence24.

Авторы публикации утверждают, что испытания самолета могут отложиться из-за распространения коронавируса.

В издании уточнили, что Checkmate ориентирован на иностранных заказчиков, которые могут вложить инвестиции в разработку объекта и его производство на своей территории. Именно поэтому, по предположению издания, часть оборудования истребителя будет модульным.

Старт серийного производства современного российского истребителя Checkmate запланирован на 2026 год. Об этом ранее заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Су-75 Checkmate — это легкий тактический самолет пятого поколения. Он оснащен одним двигателем, новейшим бортовым оборудованием и самыми крупными внутренними отсеками для вооружения. Главное преимущество самолета — сочетание высоких боевых возможностей, невысокой стоимости машины и ее летного часа.

В ноябре на заводе в Комсомольске-на-Амуре началось производство легких тактических самолетов (ЛТС), больше известных как Checkmate («Шах и мат») или Су-75. Истребитель презентовали в июле на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. Однодвигательный самолет с V-образным хвостовым оперением и разведенными килями в некоторой степени похож на основной российский истребитель пятого поколения — Су-57. О том, почему «Шах и мат» выглядит именно так и каковы перспективы данной модели, — в материале «Вечерней Москвы».