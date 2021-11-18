Шах и мат: что известно о новейшем российском истребителе Checkmate

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На заводе в Комсомольске-на-Амуре началось производство легких тактических самолетов (ЛТС), больше известных как Checkmate («Шах и мат») или Су-75. Истребитель презентовали в июле на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-21. Однодвигательный самолет с V-образным хвостовым оперением и разведенными килями в некоторой степени похож на основной российский истребитель пятого поколения — Су-57. О том, почему «Шах и мат» выглядит именно так и каковы перспективы данной модели, — в материале «Вечерней Москвы».

Старая востребованная схема

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что отечественная авиационная промышленность когда-то фактически отказалась от однодвигательных истребителей. Например, в советское время на вооружении нашей армии состояли такие самолеты, как МиГ-21, МиГ-23, Су-17, которые с появлением линеек двухдвигательных Су-27 и МиГ-29 постепенно стали уходить в прошлое. 27-е «Сушки» получили развитие в виде Су-30/Су-35 и Су-57, а 29-е МиГи — в МиГ-35.

Тем не менее однодвигательная схема до сих пор остается вполне востребованной в мире. У тех же американцев и их союзников до сих пор летают и производятся многоцелевые истребители F-16.

— МиГ-21 до сих пор состоит на вооружении ВВС Индии. Есть однодвигательные истребители на вооружении ВВС Китая, в том числе и летающие на российских двигателях РД-33. Я думаю, при текущих технологиях новый российский самолет вполне может стать конкурентом для боевых машин поколения 4++ и хорошим подспорьем в воздухе для машин пятого поколения, в частности — F-35, — объяснил военный эксперт.

Малая заметность

По словам Леонкова, Россия далеко ушла от конкурентов в вопросах создания самолетов пятого поколения на базе Су-57. И этот опыт было сложно не использовать при создании легкого многоцелевого истребителя, компоновка которого, тяговооруженность, средства радиоэлектроники и боевая начинка были бы на хорошем уровне.

Специалист обращает внимание, что крыло самолета сделано с узким профилем для обеспечения малой заметности. А это значит, что вооружение он будет нести, скорее всего, в специальных отсеках наподобие бомболюков и, возможно, конструкторы предусмотрят какие-то внешние узлы подвески. Но по текущей компоновке показано, что оружие будет спрятано.

Заявка на вертикальный взлет

«Шах и Мат» — это еще и заявка на создание другого самолета — с вертикальным взлетом и посадкой. Они ведь тоже были однодвигательными, отмечает Леонков. Да и в России имеются соответствующие наработки. Из самых современных — забытый проект Як-141. Этот истребитель был создан в перестроечные годы, были проведены испытательные полеты, посадки на палубу авианесущего корабля, но в серию он так и не пошел из-за скептического отношения к вертикальному взлету и финансовых трудностей. Фактически на его основе американцы потом создали F-35.

С учетом того, что в России строятся два универсальных десантных корабля (УДК), способные нести 20–30 ударных и транспортных вертолетов, вероятно, к самолетам с возможностью вертикального взлета и посадки скоро вернутся, уверен военный эксперт.

— УДК сможет стать носителем этих самолетов, и это увеличит его боевую мощь. Боевой радиус самолета с вертикальным взлетом и посадкой больше, чем у вертолета. Я уже не говорю про скорость. Она на дозвуке почти 1000 километров в час, а Як-141 мог развивать сверхзвук, — предположил собеседник «ВМ».

Перспективное направление

Сами по себе технологии для создания самолета вертикального взлета и посадки в России есть. В нашей стране разработаны всеракурсные сопла двигателей, которые стоят на новых «Сушках» и МиГах. Вопрос сейчас только в самом двигателе, констатировал Леонков. Все-таки Як-141 был спроектирован в прошлом веке, тогда как за 30 лет в области авиа- и двигателестроения мы продвинулись далеко вперед.

И если создать двигатель для самолета вертикального взлета и посадки по современным технологиям, боевая машина станет более совершенной, чем когда-то Як-141 и его предшественник Як-38. По мнению военного эксперта, такие самолеты — это следующее перспективное направление, поскольку они являются универсальными боевыми машинами.

Во время вооруженного конфликта от ударов противника в первую очередь страдает инфраструктура аэродромов. А для таких самолетов аэродромы не нужны. Им нужна лишь площадка, как вертолетам, заключил Леонков.

Характеристики нового истребителя

Представленный на МАКСе легкий истребитель уже будет обладать возможностью укороченного взлета и посадки. Длина разбега и пробега составит всего несколько сотен метров, и у его пользователей не будет необходимости перестраивать аэродромную инфраструктуру.

Также известно, что самолет обладает сверхманевренностью и меньше заметен на экранах радаров противника. Его дальность полета составит 3000 километров, а максимальная скорость — около 2400 км/ч, до которой он сможет разгоняться без включения форсажа.

Самолет оснащен самой современной электроникой с сенсорными экранами и сможет нести 7,5 тонны вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-земля» и так далее.

Три опытных образца Checkmate будут созданы к 2023 году. Тогда же должен пройти первый полет, а поставки истребителя планируется начать в 2026 году.