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Роскосмос развернул спутник «Аист-2Д» для съемки частного лунного затмения

Полина Долганова

Общество
Роскосмос развернул спутник «Аист-2Д» для съемки частного лунного затмения
Фото: www.pixabay.com

Роскосмос развернул спутник «Аист-2Д», который всегда направлен на Землю, чтобы запечатлеть частное лунное затмение, которое наблюдалось 19 ноября. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщили в пресс-службе государственной корпорации.

— Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но, чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют, — говорится в сообщении компании в Telegram.

Накануне в Роскосмосе сообщили, что частное лунное затмение 19 ноября стало наиболее продолжительным за последние 500 лет. Затмение было «почти полным», так как в тень Земли зашла почти вся Луна.

Большая часть лунного диска вследствие этого приобрела красноватый оттенок. Москвичи не могли увидеть затмение, так как Луна находилась под горизонтом.

Наблюдать за явлением могли лишь жители Дальнего Востока. Им, как уточняется, были доступны максимальная и частные фазы затмения. В большинстве регионов явление происходило ранним вечером.

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