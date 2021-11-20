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Названы самые популярные достопримечательности в приложении «Узнай Москву»

Полина Долганова

Город
Названы самые популярные достопримечательности в приложении «Узнай Москву»
Фото: Thirdman/Pexels

Мобильное приложение «Узнай Москву» поможет превратить обычную прогулку в увлекательное путешествие по столице. Онлайн-гид дает москвичам возможность узнать интересные факты о достопримечательностях города, а также познакомиться с историей многих зданий.

В приложении доступна информация о 340 музеях и 670 столичных памятниках. Горожане могут выбрать для прогулки любой из 200 прогулочных маршрутов.

Активная аудитория приложения в настоящее время оценивается в 50 тысяч пользователей. С начала текущего года сервис скачали более 20 тысяч раз.

В 2021 году наиболее популярными у москвичей стали разделы с описанием зданий и подборки готовых маршрутов. В общей сложности они набрали около 300 тысяч просмотров.

Так, например, горожане интересовались историей Боярского двора на Старой площади, дома атомщиков на Большой Тульской улице и особняка Листа в Глазовском переулке.

Среди маршрутов самыми популярными оказались прогулки «Где живете? В палатах!» о девяти образцах древнерусской архитектуры, «Московский модерн» о самых ярких образцах этого архитектурного стиля, а также прогулка по мистической Москве, рассказали на сайте мэра Москвы.

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