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QR-код станет обязательными при посещении административных зданий в Сочи с 1 декабря

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
QR-код станет обязательными при посещении административных зданий в Сочи с 1 декабря
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Войти в административные здания в Сочи можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что на Кубани до 18 января некоторые объекты сферы услуг можно посетить только при наличии QR-кода о вакцинации против коронавируса.

До 18 января QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или справка о медотводе потребуются при посещении всех предприятий сферы бытовых услуг, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости), фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, а также при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

16 ноября Кондратьев заявил, что вакцинацию от коронавируса в Краснодарском крае прошли около 65 процентов от необходимого числа населения. По его словам, для коллективного иммунитета данных показателей недостаточно.

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