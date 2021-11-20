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Код со мной: новые правила хотят ввести для перелетов и поездок на поезде

Алексей Хорошилов

Общество
Код со мной: новые правила хотят ввести для перелетов и поездок на поезде
Москвич Сергей Егоров сделал прививку и получил свой QR-код / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте рассмотрели в Совете Думы и направили для обсуждения в регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации.

Первый законопроект устанавливает правила для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов торговли и общепита. Доступ туда будет лишь у тех граждан, кто сможет предъявить QR-код о прививке, документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусной инфекцией или имеет медотвод от вакцинации.

— До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти, — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс России и Устав железнодорожного транспорта страны. Наличие QR-кода о прививке, справки о перенесенном заболевании или медотводе предлагают сделать обязательным условием для пассажиров самолетов внутренних и международных рейсов, а также поездов пригородных и дальнего следования.

Обсуждение законопроектов продлится до середины декабря.

Пресс-служба Госдумы, ссылаясь на слова председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, сообщила, что ряд предложенных мер и сегодня действует в подавляющем большинстве регионов РФ. К примеру, в Москве посещать театры и музеи, а также массовые мероприятия, например развлекательные и спортивные, сегодня можно только с QR-кодом.

— Получить их можно в электронной медицинской карте, через мобильные приложения «ЕМИАС.ИНФО» и «Госуслуги», а также в сервисе на mos.ru. Кроме того, можно обратиться в регистратуру городской поликлиники или воспользоваться инфоматом, — отметила председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева.

Врачи сообщают, что сегодня в стационарах много пациентов с COVID-19, которые купили поддельные сертификаты. Напомним, что уголовная ответственность предусмотрена как за подделку и сбыт сертификата, так и за его хранение. В первом случае злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, во втором — до одного года.

КСТАТИ

В Государственной думе подчеркивают, что граждане, переболевшие бессимптомно, тоже смогут получить QR-код. Однако это касается лишь тех, кто имеет подтвержденный диагноз. Те же переболевшие, у кого нет положительного результата теста на коронавирус, получить QR-код не смогут.

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