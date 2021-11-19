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Минпросвещения оценило вероятность допуска в школы только привитых детей

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минпросвещения оценило вероятность допуска в школы только привитых детей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Минпросвещения не обсуждает вопрос о допуске в школы только привитых от коронавируса детей. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в пятницу, 19 ноября.

— Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем, — приводит слова Кравцова ТАСС.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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18 ноября глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство рассматривает возможность ограничения проверки QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Проверка QR-кода с помощью камеры, как это было реализовано ранее, станет недоступна, заключил он.

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