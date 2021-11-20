Один человек погиб в крупной аварии на Кутузовском проспекте

Фото: Telegram-канал Mash

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 31 Карта всех событий

Крупное ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого один человек погиб, еще несколько получили травмы. Об этом в субботу, 20 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Четыре автомобиля столкнулись возле дома 31 по Кутузовскому проспекту после развязки с ТТК. По данным источника, один человек от полученных травм скончался.

На место ДТП прибыли оперативные службы.

Судя по кадрам, которые появились в Сети, от удара один человек вылетел на проезжую часть.

Видео: Telegram-канал 112

До этого сообщалось, что автобус, в котором находилось более 30 пассажиров, перевернулся в Нижегородской области. В результате происшествия четыре человека были госпитализированы в медицинские учреждения.

Накануне дорожная авария с участием четырех автомобилей, в том числе грузовика, произошла на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Беговом районе. Машины столкнулись недалеко от дома 4 по улице Беговой, из-за чего движение было затруднено.