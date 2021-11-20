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Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Гренобле и вышла в финал серии

Михаил Алимов

Спорт
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Гренобле и вышла в финал серии
Фото: fsrussia.ru

Россиянка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле и прошла в финальную стадию соревнования. По сумме двух этапов она набрала 229,69 балла (77,94+151,75).

На втором месте оказалась еще одна российская фигуристка Алена Косторная с 221,85 балла (76,44+145,41), тройку лидеров замкнула японка Вакаба Хигути, которая набрала 204,91 балла (63,87+141,04).

Еще один этап Гран-при состоится в Сочи с 26 по 28 ноября. Там за выход в финал будут бороться Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. Заключительное состязание пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

6 ноября россиянка Анна Щербакова стала первой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Турине. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых — 226,35 балла в сумме. Тройку замкнула бельгийка Луна Хендрикс с результатом в 219,05 балла.

Также российские фигуристы в парном катании Александр Галлямов и Анастасия Мишина выиграли этап Гран-при в Токио в субботу, 13 ноября. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 227,28 балла.

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