Медведев победил Рууда и получил путевку в финал итогового турнира ATP

Фото: Twitter / Olympic Russia

Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча проходила в итальянском Турине и продолжалась 1 час 19 минут.

Матч прошел в два сета — российский спортсмен выиграл их со счетом 6:4 и 6:2. Это третья встреча между теннисистами, во всех верх одержал обладатель звания второй ракетки мира. Медведев вышел в финал турнира без единого поражения.

В заключительной стадии противостоять ему будет победитель матча между сербом Новаком Джоковичем (первая ракетка мира) и немецким теннисистом Андреем Зверевым. Итоговая встреча состоится в воскресенье, 21 ноября. Призовой фонд итогового турнира составляет 7,2 миллиона долларов.

15 ноября Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона 2021 года. Спортсмен завоевал трофей после победы над Руудом в первом матче итогового турнира. Таким образом, он в рекордный седьмой раз завершил сезон в статусе первого номера мирового рейтинга.

12 сентября Медведев обыграл Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.