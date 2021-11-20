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Москвичам рассказали об открытии первых Дворцов бракосочетания в столице

Михаил Алимов

Город
Москвичам рассказали об открытии первых Дворцов бракосочетания в столице
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Идея торжественной регистрации брака начала зарождаться в столице в 1950-х, когда страна оправлялась от последствий Великой Отечественной войны. Об этом говорится в документах Моссовета, которые сохранились в коллекции Главного архивного управления Москвы.

Официальной датой начала торжественной регистрации браков в городе можно считать 24 ноября 1959 года — тогда вышло постановление Моссовета о начале проведения церемонии в отдельных зданиях, специально для этого предназначенных.

Профильные организации за две недели придумали, где разместить эти учреждения. По планам Моссовета они должны были располагаться в уже существующих особняках. Если это невозможно, для них строили отдельные дома.

В этом же году в СССР стали открываться Дворцы бракосочетаний, где проводились исключительно торжественные церемонии. В Москве он возник в 1961 году, и в него выстраивались очереди из молодежи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, внести изменения в свидетельства о рождении, а также получить повторные свидетельства о заключении союза теперь можно во всех 134 столичных центрах госуслуг. Теперь в московских офисах «Мои документы» горожане могут внести исправления в записи актов гражданского состояния, зарегистрировать рождение или смерть на основании заявления юрлица и многое другое.

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