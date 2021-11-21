Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и пять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны три рейса и два отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
С 15 ноября Куба отменила ограничительные меры по коронавирусной инфекции для всех въезжающих иностранных туристов, которые сделали прививку от ковида. Власти Кубы объяснили такие меры снижением распространения инфекции в стране по причине массовой вакцинации населения.
9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.