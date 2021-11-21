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Мать Преснякова рассказала об алкоголизме сына после развода с Орбакайте

Юлия Курганова

Общество
Мать Преснякова рассказала об алкоголизме сына после развода с Орбакайте
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Солистка ансамбля «Самоцветы» Елена Преснякова вспомнила, как ее сын разводился с певицей Кристиной Орбакайте.

Она отметила, что находила общий язык со всеми невестками. И дочь Примадонны Кристину Орбакайте артистка приняла в собственном доме как родную. Позже ей тяжело было видеть, как мучается ее сын Владимир Пресняков после расставания с женой.

Елена Преснякова рассказала, что наследник топил горе в стакане с алкоголем. Родительница вместе с экс-возлюбленной певца Леной Ленской смогли вернуть его к прежней жизни без тяжелой зависимости.

— После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, столько писанины пошло. Все на Лену легло, она его тащила. Недавно, кстати, у нее на юбилее гуляли, работали там. Общаемся тепло до сих пор, переписываемся, — призналась Преснякова в интервью изданию Starhit.ru.

Также она отметила, что никогда не лезла в личную жизнь сына, понимая, что у него свой путь.

Орбакайте рассказала, почему рассталась с Пресняковым. Певица отметила, что они с музыкантом пытались ставить условия самой жизни. Ей тогда казалось, что не хватает свободы в их отношениях.

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были вместе с 1986 по 1997 год. В этом браке в 1991 году на свет появился сын Никита.

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