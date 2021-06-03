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«Эгоизм»: Орбакайте рассказывала, почему рассталась с Пресняковым
Фото: instagram/orbakaite_k

«Эгоизм»: Орбакайте рассказывала, почему рассталась с Пресняковым

Юлия Курганова

Звезды

Певица и актриса Кристина Орбакайте рассказала, почему рассталась со своим первым гражданским мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым — младшим. На днях вышел документальный фильм про артистку «Главная роль», в нем дочь Аллы Пугачевой сообщила подробности разрыва.

— Эгоизм. Не лидерство даже. То, что я круче хотелось показать. Эгоизм, чтобы на уступки не идти. Выбирай. Или работа и творчество или семья. Другой там тоже что-то говорил. Все время надо было выбирать. Выбор какой-то, зачем? — рассказала Орбакайте.

Певица отметила, что они с Пресняковым пытались ставить условия самой жизни. Ей тогда казалось, что не хватает свободы в их отношениях.

Напомним, что Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте были вместе с 1986 по 1997 год. В этом браке в 1991 году на свет появился сын Никита.

Ранее Пресняков рассказал, как пережил развод родителей.

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причина расставанияКристина ОрбакайтеВладимир Пресняков
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