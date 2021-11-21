Ученые назвали три повседневные привычки, которые продлят жизнь

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Ученые рассказали, что элементарные повседневные привычки или ускоряют, или тормозят процесс старения. Они назвали три привычки, которые значительно снизят риск возрастных заболеваний в будущем.

Так, не нужно злоупотреблять сахаром. Исследователи обнаружили, что от богатого сахаром питания плодовые мухи живут меньше и более склонны к преждевременной смерти. Высокое потребление сахара положительно коррелируют с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья.

Доктор Дэвид Синклер посоветовал принимать по 1000 миллиграмм ресвератрола. Этот антиоксидант содержится в красном вине и некоторых других продуктах. Он считается естественным помощником замедления процесса старения, а также поможет в борьбе с раком, ожирением, болезнями сердца и диабетом.

Также следует принимать витамин D. Он продлевает жизнь, а также снижает риск различных возрастных заболеваний. Исследования показали, что уровень витамина D в организме обратно пропорционален риску смерти.

Организм вырабатывает витамин D на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей. Но с октября по начало марта достаточного количества этого витамина многие люди не получают, поэтому его нужно принимать в виде таблеток, сообщается на портале Express.

ВОЗ назвала факторы, влияющие на продолжительность жизни мужчин и женщин. Согласно данным организации, представительницы прекрасного пола в среднем дольше сохраняют свое здоровье — до 64,8 года. При этом мужчины остаются в полном здравии в среднем до 62 лет.