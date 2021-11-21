Три человека пострадали при инциденте с выстрелом из оружия в аэропорту США
Три человека пострадали при инциденте с выстрелом из огнестрельного оружия в аэропорту Атланты. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщается на сайте управления транспортной безопасности США (TSA).
Инцидент случился при сканировании багажа одного из пассажиров, сотрудники аэропорта обнаружили в нем запрещенный предмет. После того как они открыли сумку, пассажир бросился к ней и схватил огнестрельное оружие, в этот момент оно выстрелило. После этого мужчина выбежал из аэропорта, сказано в заявлении.
В результате происшествия три человека получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.
Инцидент на время привел к приостановке вылетов самолетов.
В октябре четыре человека пострадали при серии нападений в Канаде. Один из пострадавших рассказал, что на него напали с мачете. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.