«Божественно»: Орбакайте восхитила фанатов нарядом для концерта в Кремле

Фото: instagram/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте выступила в Кремле на концерте в честь поэта Леонида Дербенева. Она опубликовала фото в соцсети Instagram, на которых предстала в вечернем наряде.

На артистке был атласный костюм с блузкой с эффектными царственными рукавами, расшитыми кружевом. А юбку украшала ручная роспись. Знаменитость дополнила наряд крупным колье.

— Выступала на замечательном концерте, где звучали песни-легенды, песни-душа, песни-любовь, песни на стихи Леонида Дербенева! — написала Орбакайте под снимками.

Поклонники и друзья были сражены образом звезды. Многие написали комплименты, увидев наряд певицы.

«Ух ты! Как красиво!» — написала Алика Смехова.

«Красиво», — присоединилась Екатерина Стриженова.

«Песня красивая и вы красоты неземной»; «Очаровательная женщина! Мощная и сильная актриса!»; «Потрясающий наряд»; «Какие красивые рукава, как крылья у птицы»; «Божественно», — оставили комментарии пользователи.

До этого юморист Максим Галкин показал зажигательный танец Орбакайте и Аллы Пугачевой. Они пустились в пляс на дне рождения Николая Баскова. Знаменитые мать и дочь вместе показали класс на танцполе.