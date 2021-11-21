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Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства в 81 год

Юлия Курганова

В мире
Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства в 81 год
Фото: Whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он и его ближайшее окружение заявляют своим сторонникам.

К моменту очередных выборов американскому лидеру исполнится 81 год.

По данным издания The Washington Post, в настоящее время все усилия направлены на то, чтобы убедить сторонников в стремлении Байдена остаться на посту на еще один срок. Это связано в том числе с резким снижением его рейтинга.

Друг президента и бывший сенатор-демократ Крис Додд заявил, что Байден сообщал ему о своих планах.

— Единственное, что я слышал от него, — это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад, — рассказал он.

Бывший губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл в свою очередь отметил, что президент США не будет выдвигать свою кандидатуру, если поймет, что не может выполнять работу по состоянию здоровья.

20 ноября врач Байдена рассказал о состоянии президента. Кевин О’Коннор сообщил, что у американского лидера ухудшилась походка, а также усилился кашель. Несмотря на то что Байден остается «активным 78-летним мужчиной», он стал чаще «прочищать горло», отметил врач.

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