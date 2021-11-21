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Ракету с новым российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре

Евгений Белоусов

Технологии
Ракету с новым российским модулем для МКС установили на старт на Байконуре
Фото: Роскосмос

Ракету «Союз-2.1б» с последним российским модулем для Международной космической станции (МКС) «Причал» установили на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом в воскресенье, 21 ноября, рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В публикации в Telegram-канале госкорпорации сообщается, что ракета с модулем была установлена на стартовом столе площадки № 31.

Уточняется, что запуск ракеты запланирован на 24 ноября, а через два дня после него корабль должен пристыковаться к модулю «Наука». Это будет последний российский модуль для отечественного сегмента МКС, говорится в сообщении.

До этого российский космонавт Антон Шкаплеров рассказал, что МКС можно будет увидеть на небе по вечерам в ноябре и декабре. По его словам, увидеть станцию будет несложно, потому что она является не менее яркой, чем, например, Юпитер и Венера. Кроме того, МКС привлекает внимание, когда быстро пролетает в небе с запада на восток.

С 1 по 4 декабря станцию можно будет увидеть и в столице. Обращать свой взгляд необходимо в южную сторону небосвода.

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