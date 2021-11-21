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Роснано обсудило реструктуризацию с кредиторами

Евгений Белоусов

Общество
Роснано обсудило реструктуризацию с кредиторами
Фото: Пресс-служба Роснано

Роснано обсудило финансовые результаты деятельности и возможные сценарии по реструктуризации в ходе встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций. Об этом 19 ноября сообщили на сайте компании.

Сообщается, что в ходе встречи стороны пришли к выводу, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. Уточняется, что у компании в настоящее время есть возможность разработать компромиссные варианты развития ситуации. Это позволит избежать наиболее негативных сценариев.

— АО «Роснано» планирует продолжить процесс открытого и конструктивного диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами, — говорится в сообщении.

В январе 2021 года экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попросил снять его со всех занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). После отставки с поста главы Роснано Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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