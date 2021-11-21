В России выявили 36 970 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 36 970 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Клинических проявлений болезни не было у 6,7 процента заболевших.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству новых случаев коронавируса в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 3438 случаев заболевания.

За последние сутки в России из-за COVID-19 скончалось 1252 человека. Полностью выздоровело после прохождения лечения 32 504 человека, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила 17 ноября, что ограничения по коронавирусу перестанут действовать в России после того, как будут привиты все граждане.

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года.

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В России проходят клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021). На этом этапе исследований побочных реакций у испытуемых не обнаружили. Об этом 16 ноября заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Будет ли в дальнейшем эта форма использоваться вместо прививки — решат после результатов исследований. Для кого преимущественно планируют использовать назальную вакцину, что уже известно о ней, какие плюсы и минусы имеет эта форма защиты от вирусов — в материале «Вечерней Москвы».