Московские медики вылечили от коронавируса 6081 пациента за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6081 пациента за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровел 1 729 001 человек.

За последние сутки в столице выявили 3438 случаев заболевания. Госпитализированы были 882 москвича, еще 97 пациентов скончались. По состоянию на 21 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 687 человек, подвели итоги в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в пятницу, 19 ноября, что у жителей столицы не ослабевает интерес к вакцинации от коронавирусной инфекции. Мэр также отметил, что сам поставил повторную вакцину в июне этого года. Он рассказал, что ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт» и процедура прошла хорошо.

1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7

В настоящее время столица занимает первую строчку в России среди регионов с самым быстрым снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.