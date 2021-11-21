«Теплые дни тоже будут»: москвичам пообещали потепление в конце предстоящей недели

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном регионе на предстоящей неделе ожидается морозная, но сухая погода с мокрым снегом и дождем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, средняя суточная температура будет отрицательной, однако положительные показатели в течение недели тоже будут фиксироваться:

— Несмотря на отрицательный фон, теплые дни тоже будут, выпадут они на конец рабочей недели — четверг и пятницу. До этого ожидаются заморозки и минусовые значения.

Так, в понедельник, 22 ноября, в течение суток ожидается переменная облачность, ночью столбики термометров будут от нуля до плюс двух градусов, а днем опустятся до минус 1–3 градусов, ветер будет дуть северо-западный, умеренный.

На следующий день погодные условия ухудшатся, уже в ночные часы, по словам эксперта, ожидаются сильные заморозки.

В ночь на вторник, 23 ноября, похолодает до минус 4–6 градусов, днем эти показатели поднимутся до минус 1–3, ветер слабый, осадков не предвидится. Такая относительно сухая погода без осадков удержится до середины недели.

В последующие дни, отметила эксперт, атмосферное давление будет падать, потому что антициклон, пришедший в столицу, обеспечит морозную погоду: в среду, 24 ноября, в городе выпадет снег, местами ожидается дымка. Температура ночью сохранит показатели предыдущих суток, днем столбики термометров поднимутся до нуля — минус двух градусов, ветер юго-западный, сильный.

— Четверг и пятница, как уже было сказано, будут самыми теплыми на неделе. 25 и 26 ноября в столице ожидаются переменная облачность, небольшой снег, среднесуточная температура ночью и днем будет сохраняться на уровне плюс 1–3 градуса, ветер юго-западный, умеренный.

К выходным под натиском следующего атлантического циклона в ночные часы еще будет слегка подмораживать, температурный фон будет держаться на уровне ноль — плюс два градуса. В целом погодные условия, заметила Позднякова, полностью соответствуют климатической норме ноября.