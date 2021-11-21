Мужчина убил свою мать и обстрелял из ружья росгвардейцев в Солнечногорске

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Россия, Московская область, Солнечногорск Карта всех событий

В подмосковном Солнечногорске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

По данным ведомства, ночью в одном из частных домов Солнечногорска мужчина во время распития спиртных напитков поругался со своей сожительницей. После ссоры мужчина направился в дом к своей матери, где, предположительно, убил ее и поджег дом.

Затем он нашел ружье, вернулся к дому сожительницы и обстрелял его, требуя, чтобы женщина вышла к нему. Она вызвала полицию. После прибытия на место происшествия наряда ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал им сопротивление и принялся стрелять в сторону сотрудников. Пытаясь скрыться, он продолжил вести стрельбу.

— В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты. После установления причины смерти матери подозреваемого будет дана оценка его действиям в этой части. Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

В четверг, 18 ноября, на юго-западе столицы росгвардейцы задержали 39-летнего москвича, который делал закладки с наркотиками во дворе жилого дома. По данным ведомства, патруль Росгвардии заметил подозрительного молодого человека в районе жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. При виде правоохранителей парень бросил в сторону сверток и побежал к припаркованному поблизости автомобилю.