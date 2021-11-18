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Наркодилера с гашишем задержали на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Наркодилера с гашишем задержали на юго-западе Москвы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Дмитрия Ульянова Карта всех событий

На юго-западе столицы росгвардейцы задержали 39-летнего москвича, который делал закладки с наркотиками во дворе жилого дома. Об этом в четверг, 18 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ Росгвардии.

По данным ведомства, патруль Росгвардии заметил подозрительного молодого человека в районе жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. При виде правоохранителей парень бросил в сторону сверток и побежал к припаркованному поблизости автомобилю.

Росгвардейцы задержали парня, а позже в ходе досмотра у него обнаружили вещество растительного происхождения. Последующая экспертиза показала, что это гашиш.

— Для дальнейшего разбирательства задержанный передан полиции, возбуждено уголовное дело, — заключили в пресс-службе ведомства.

До этого сообщалось о задержании в подмосковной Балашихе 20-летнего местного жителя. Во время досмотра в кармане куртки молодого человека нашли сверток с порошкообразным веществом. Последующая экспертиза показала, что это мефедрон весом около одного килограмма.

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