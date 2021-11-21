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«Союзмультфильм» показал трейлер перезапуска «Ну, погоди!»

Виктория Сикерина

Общество
«Союзмультфильм» показал трейлер перезапуска «Ну, погоди!»
Фото: youtube.com/watch?v=YqfkrRQgGo4

Киностудия «Союзмультфильм» показала трейлер перезапуска легендарного советского мультипликационного фильма «Ну, погоди!». Видеоролик опубликовали в воскресенье, 21 ноября, на официальном YouTube-канале производителя.

За несколько часов трейлер набрал более 15 тысяч просмотров.

Любимый многими мультфильм переименовали в «Ну, погоди! Каникулы». Премьера перезапуска запланирована на декабрь текущего года. Волка в киноленте озвучил юморист и шоумен Гарик Харламов, а Зайца — телеведущий Дмитрий Хрусталев.

Накануне американская кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале производителя 17 ноября.

Через несколько часов после публикации видео собрало более 600 тысяч просмотров и заняло вторую строчку в рейтинге видеохостинга. В настоящий момент количество просмотров трейлера составляет 4,7 миллиона.

Режиссером фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал Джон Уоттс, а актерами, исполнившими главные роли, — Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Мариса Томей.

Премьера киноленты в России состоится 15 декабря.

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