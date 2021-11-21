«Союзмультфильм» показал трейлер перезапуска «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» показала трейлер перезапуска легендарного советского мультипликационного фильма «Ну, погоди!». Видеоролик опубликовали в воскресенье, 21 ноября, на официальном YouTube-канале производителя.
За несколько часов трейлер набрал более 15 тысяч просмотров.
Любимый многими мультфильм переименовали в «Ну, погоди! Каникулы». Премьера перезапуска запланирована на декабрь текущего года. Волка в киноленте озвучил юморист и шоумен Гарик Харламов, а Зайца — телеведущий Дмитрий Хрусталев.
Накануне американская кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале производителя 17 ноября.
Через несколько часов после публикации видео собрало более 600 тысяч просмотров и заняло вторую строчку в рейтинге видеохостинга. В настоящий момент количество просмотров трейлера составляет 4,7 миллиона.
Режиссером фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал Джон Уоттс, а актерами, исполнившими главные роли, — Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Мариса Томей.
Премьера киноленты в России состоится 15 декабря.