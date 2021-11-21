Прожиточный минимум на 2022 год утвердили в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Прожиточный минимум по территории РФ в 2022 году составит 12 645 рубля. Соответствующие сведения следуют из поправки президента России Владимира Путина к проекту федерального бюджета на период с 2022 по 2024 год, которую утвердили в воскресенье, 21 ноября.

Так, для работающих граждан прожиточный минимум определили в 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля, пишет РИА Новости.

18 ноября президент России Владимир Путин рассказал, что МРОТ вырастет в стране в 2022 году. Таким образом, минимальная зарплата в следующем году составит 13 890 рублей в месяц.

Кроме того, глава государства предложил увеличить размер прожиточного минимума с опережением темпов инфляции.

Многие социальные пособия, как уточнил он, зависят от размера прожиточного минимума. Эти выплаты аналогично вырастут, пообещал Путин.

19 ноября Владимир Путин внес поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума в Государственную думу РФ.